На Южном Урале ожидается шквальное усиление ветра.

Синоптики прогнозируют в Челябинской области шквальное усиление ветра – при порывах его сила может достигать 15-18 метров в секунду.

Так, сегодня, 20 июля, по региону ожидается температура 23-28 градусов, на юге – до 32. Ветер западный и серо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, что характеризуется как «очень крепкий».

В четверг, 21 июля, температура снизится до 22-27 градусов, а ветер – до 4-9 м/с, но при порывах его скорость составит до 15 м/с.

В пятницу, 22-го, термометры покажут 23-28 градусов, а порывы, наконец, прекратятся.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-shkvalnoe-usilenie-vetra_152041.html