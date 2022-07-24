В минувшие выходные на площадке по пляжному волейболу прошли соревнования пар.

К началу соревнований определилось восемь пар (мужчина и женщина), из них одна пара была чисто женской, её представляли две молодые студентки Бочарникова Екатерина и Грунина Яна. Кроме этой, все команды были составлены в результате жеребьевки, в 10:00 часов началась битва.

Соревнования проходили по олимпийской системе: команда, проигравшая в первом круге, уходила в нижнюю сетку, команда-победитель продолжала борьбу в верхней. Однако, у команды, оказавшейся в нижней сетке, оставался шанс сыграть в финале. Так случилось с женским дуэтом, проигравшим первую игру и оказавшимся «внизу»: в итоге, девушки смогли выйти в финал и занять второе место.

По мнению болельщиков, финал соревнований «можно смело занести в тройку лучших за все шесть лет существования площадки». За третье место сражались пары: Купцова Елена/Андреев Илья и Пащенко Дарья/Оя Андрей. Причем, это была их вторая встреча в этом турнире. И если в первой игре победили Даша и Андрей, то в финале удача улыбнулась их соперникам.

В итоге соревнований места распределились следующим образом:

1 место – Маркина Вера/Сербин Вадим (Вера - ученица тренера ДЮСШ Макеевой Аллы Васильевны).

2 место – Бочарникова Екатерина/Грунина Яна

3 место – Купцова Елена/Андреев Илья.

Федерация волейбола выражает благодарность МБУ «Арена» - за возможность провести турнир, Управлению по ФКиС – за представленные призы, специалистам - за обеспечение судейства. Отдельное спасибо болельщикам, устроившим настоящее шоу в финале соревнований.

Впереди еще целый месяц лета и еще много замечательных соревнований запланировано провести. Ждем всех участников и болельщиков на нашей волейбольной площадке!

Информация и фото федерации волейбола.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51740/