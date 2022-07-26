Отдел по вопросам миграции напоминает о сокращении срока оформления внутреннего российского паспорта.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г.Озерск напоминает, что с 1 июля 2022 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 года №1205 граждане Российской Федерации смогут оформить внутренний паспорт за 5 рабочих дней вне зависимости от места и формата подачи заявления.

Ранее срок оформления паспорта составлял при обращении по месту жительства - до 10 дней, в случае замены не по месту жительства – до 30 дней.

Заявление о выдаче, замене паспорта можно будет подать в любом подразделении по вопросам миграции территориального органа внутренних дел или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (функций).

Приоритетным остается подача документов на получение или замену паспорта через Единый портал государственных и муниципальных услуг со скидкой при уплате государственной пошлины в 30% и одним посещением миграционного подразделения.

Кроме того, граждане, достигшие возраста 14, 20 и 45 лет, могут обратиться за получением и заменой паспорта в течение 90 дней с момента достижения соответствующего возраста и их паспорта этот период времени будут являться действительными до дня их замены.

30-дневный срок замены паспорта сохраняется в случае изменения установочных данных, пола, а также непригодности паспорта к использованию или обнаружения в нем ошибки.

Информация о перечне необходимых документов и график приёма граждан размещены на сайте ГУ МВД России по Челябинской области в разделе «Государственные услуги». Телефоны для справок: 8 (351) 239-09-65, 239-10-55, 239-10-33.