Афиша на 30-31 июля!

Я так хочу, чтобы лето не кончалось...
Вот и июль пролетел незаметно! Творческие коллективы и организации потихоньку выходят из отпусков и готовят для вас жаркий август! Ну, а, пока, афиша на последние июльские выходные!
Озерск и его окрестности:
Все выходные:
глк "Егоза"
30 и 31 июля
С 11:00 до 16:00
-Подъёмник
-6 горных велотрасс
-Обед от шефа (могут заказать все желающие)
Также для вас будет работать велопрокат и веломастерская.
Фото: Евгений Гецев.
График работы Лодочной станции:
Детский парк приглашает:
30 июля, суббота
18.00 Летний театр в Городском парке
"В парке Чаир", концерт Трио "Трое"
Ретро песни вне времени и пространства.
31 июля, воскресенье
10.30 Летний театр в Городском парке
"Добрый Хортон" Е.Чеповецкий
Сказка-цирк 0+
13.00 Городской парк, пляж Нептун.
Отмечаем День Нептуна!
18.00 Летний театр в Городском парке
"Баба Шанель" Н.Коляда
Комедия (12+)
Материал подготовила Александра Лебедева.