Афиша на 30-31 июля!

Я так хочу, чтобы лето не кончалось...

Вот и июль пролетел незаметно! Творческие коллективы и организации потихоньку выходят из отпусков и готовят для вас жаркий август! Ну, а, пока, афиша на последние июльские выходные!

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

глк "Егоза"

30 и 31 июля

С 11:00 до 16:00

-Подъёмник

-6 горных велотрасс

-Обед от шефа (могут заказать все желающие)

Также для вас будет работать велопрокат и веломастерская.

Фото: Евгений Гецев.

График работы Лодочной станции:

Детский парк приглашает:

30 июля, суббота

18.00 Летний театр в Городском парке

"В парке Чаир", концерт Трио "Трое"

Ретро песни вне времени и пространства.

31 июля, воскресенье

10.30 Летний театр в Городском парке

"Добрый Хортон" Е.Чеповецкий

Сказка-цирк 0+

13.00 Городской парк, пляж Нептун.

Отмечаем День Нептуна!

18.00 Летний театр в Городском парке

"Баба Шанель" Н.Коляда

Комедия (12+)

Материал подготовила Александра Лебедева.