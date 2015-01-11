Антициклон вернет тепло в Челябинскую область.

К Челябинской области приближается очередной антициклон, который вернет в регион теплую и сухую погоду.

Так, уже сегодня, 2 августа, на Южном Урале ожидается 20-25 градусов, в областном центре – до 24. Ветер – северный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 м/с. Будет облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град, утром туманы.

Уже в среду-четверг, 3-4 августа, ожидается до 28 градусов тепла, преимущественно без осадков.

https://dostup1.ru/society/Antitsiklon-vernet-teplo-v-Chelyabinskuyu-oblast_152474.html