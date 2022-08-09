Дожди, грозы и град обещают в Челябинской области.

Сегодня, 11 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. При этом погода будет жаркой, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области сегодня местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Возможен град. Днем воздух прогреется до +27, +32 °C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dozhdi-grozy-i-grad-obeshchayut-v-chelyabinskoy-oblasti/