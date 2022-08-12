Фоторепортаж со Дня физкультурника (13.08.2022 г.)

В России с 1 октября запустят новый этап программы туристического кешбэка. Туристы, которые купят путевку в путешествие по стране, смогут вернуть до 20% потраченных денег. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа и Единая дежурно-диспетчерская служба Озерского городского округа напоминает: бдительность каждого – залог безопасности нашего общества! Подробнее
С 1 по 15 августа в преддверии учебного года сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками из Специального управления ФПС №1 МЧС России, представителями Управления образования администрации, Прокуратуры по ЗАТО г.Озерск и других контрольно-надзорных организаций проводят комплексное обследование образовательных учреждений Озерского городского округа. Подробнее
В начале августа в Екатеринбурге прошел чемпионат профессионального мастерства AtomSkills–2022, на котором блестяще проявила себя озерская сборная. В составе команды выступал Леонид Сафронов, заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов. Подробнее
6 августа в городе Трёхгорный прошёл традиционный областной спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья "Колесо жизни". Фестиваль посвящён памяти Оксаны Лозы, председателя местной организации общества инвалидов, стоявшей у истоков мероприятия. Подробнее