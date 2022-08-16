Житель поселка Новогорный привлечен к уголовной ответственности за покушение на кражу.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя поселка Новогорный.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «б» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (покушение на кражу, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на тайное хищение чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в помещение, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

В дежурную часть УМВД позвонила директор торговой сети в поселке Новогорный и сообщила о разбитом окне здания магазина. На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции, который обнаружил подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения в торговом зале. В руках у мужчины находился пакет с товарами магазина, которые он хотел похитить, однако это ему не удалось.

Сотрудниками полиции установлено, что в ночное время подозреваемый разбил окно магазина, проникнув в торговый зал, мужчина сложил продукты питания, алкогольную продукцию и сигареты в пакет, но после того как он употребил одну из бутылок спиртосодержащей продукции, уснул на месте совершения своего противоправного деяния. После чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в пункт полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Таким образом, имущественный ущерб составил 3047 рубля.

Обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключении под стражу. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.