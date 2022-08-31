В ДК «Строитель» прошло торжественное вручение знаков отличия «ГТО».

1 сентября в ДК «Строитель» прошло торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Открыл церемонию вручения знаков начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Степанов:

- Мы рады вас приветствовать сегодня в этом зале, на торжественном вручении знаков отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»! Перед тем, как мы все здесь собрались, каждый из присутствующих прошел свой нелегкий, но очень важный для себя путь к знаку ГТО. Ведь что такое знак ГТО? Это не просто красивый термин, это государственная награда. Так наше государство выделяет тех, кто любит физкультуру и спорт, укрепляет свое здоровье и пропагандирует здоровый образ жизни. И мы в свою очередь стараемся, несмотря на трудности, работать так, чтобы людей, гордо носящих на своей груди знак ГТО, становилось как можно больше. Разрешите мне сегодня поздравить вас и пожелать не останавливаться на достигнутом, и снова приходить в центр тестирования ГТО, чтобы выполнить нормативы на знак следующей ступени.

С поздравительным и напутственным словом обратилась к участникам движения начальник управления образования Любовь Горбунова:

- Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года, с Днем знаний! А это значит, что с завтрашнего дня спортивные сооружения города будут открыты, распахнут двери и будут ждать вас все спортивные площадки. У вас снова появится возможность активно заниматься любимым видом спорта. Я поздравляю вас с теми серьёзными достижениями, которых вы достигли, и ради которых мы собрались в этом зале. Хочется надеяться, что вы не будете останавливаться на достигнутом, а продолжите дальше развиваться и постигать новые спортивные вершины! Желаю вам удачи, успехов и новых побед!

Торжественную часть открыли выступлением гости мероприятия, младшие воспитанницы центра художественной гимнастики «Ива», под руководством тренера Светланы Петрыкиной.

Начальник Центра тестирования ВФСК ГТО Озерского городского округа Наталия Маркова поздравила всех с наступившим новым учебным годом и пожелала дальнейших успехов в учебе и спорте. А также рассказала, что за 3,5 года учащиеся общеобразовательных учреждений округа активно участвуют в движении ГТО. Но самыми активными стали учащиеся лицея №23. За этот период приступили к выполнению нормативов 487 учащихся, а выполнили нормативы на знаки отличия - 144. МБОУ СОШ №30: приступили 304 учащихся, выполнили на знаки – 93. МБОУ СОШ №21: приступили 330 учащихся, выполнили на знаки – 18.

На сцену были приглашены учителя физической культуры этих образовательных учреждений: Людмила Ключникова, Сергей Дробин (лицей №23), Алла Кольман (школа №30), Оксана Базылева (школа №21). Им были вручены благодарственные письма от Центра тестирования ВФСК ГТО. Педагогов поблагодарили за большой вклад в развитие спортивной, физкультурно-массовой работы, за подготовку и помощь в организации учащихся школы, за активное участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО в 2019 – 2021 годах.

На сцену по очереди приглашали участников движения ГТО. Любовь Владимировна и Сергей Алексеевич вручили юным озерчанам 44 бронзовых, 76 серебряных и 38 золотых знаков отличия с I по IX ступени.

Организаторы благодарят воспитанниц центра художественной гимнастики «Ива», и бригаду тренеров: Бобрикову Ирину Александровну, Петрыкину Светлану Евгеньевну, Белых Елену Валерьевну, Чубарову Татьяну Валентиновну, которые украсили торжественную церемонию вручения знаков.

Центр тестирования ГТО выражает благодарность:

руководству культурно-досугового центра и коллективу дома культуры «Строитель» за оказанную возможность проведения торжественного мероприятия в своих стенах и лично заведующую структурным подразделением Юминову Ольгу Валентиновну. А также муниципальному бюджетному учреждению «Арена» администрации округа и лично директору Родину Сергею Ивановичу за помощь в проведении мероприятия.

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Фото Александра Абросимова.

Информация предоставлена Центром тестирования ГТО.