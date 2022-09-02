Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан житель города Челябинск, причинивший тяжкий вред здоровью.

1 сентября в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск поступило сообщение от диспетчера ФГБУЗ КБ №71 о том, что в реанимационное отделение поступил мужчина 1966 года рождения с телесными повреждениями, повлекшими за собой тяжкий вред здоровью.

На место вызова скорой помощи незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции Управления.

В ходе розыскных мероприятий при проведении обследования улиц города, сотрудников ППСП привлек мужчина с телесными повреждениями, характерными для участия в нанесении побоев. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть, где при последующей проверке сотрудниками уголовного розыска была установлена его причастность к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый житель города Челябинска 1976 года рождения. Сотрудникам полиции он пояснил, что в ходе совместного распития алкоголя с потерпевшим произошел конфликт, в результате чего подозреваемый нанес ему телесные повреждения.

В отношении задержанного следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемый помещен под стражу.

И это лишь один пример из рядовых будней сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Обход и объезд территорий, пресечение правонарушений и преступлений, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан – основные обязанности каждого сотрудника этого подразделения.

Высокий профессионализм и компетентность, мужество и стойкость – эти качества присущи сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

УМВД России по ЗАТО г. Озерск поздравляет ветеранов и действующих сотрудников подразделения с профессиональным праздником!

Желаем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, сил для преодоления жизненных невзгод, бодрости, отличного настроения, успехов в службе и личного счастья на долгие годы!