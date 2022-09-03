Первая декада сентября на Южном Урале ожидается аномально холодной.

Начало сентября в Челябинской области ожидается аномально холодным – по среднесрочному прогнозу дневные температуры не превысят 16 градусов.

По данным синоптиков, всю неделю будут идти дожди, а дневная температура будет держаться в пределах 12-13 градусов, и только в пятницу, 9 сентября, повысится до плюс 14, но в воскресенье, 11 сентября, упадет до плюс 8.

Ночные показатели, вообще, будут на уровне середины-конца октября – от плюс 2 до плюс 7 градусов.

При этом на Северном Урале, а также северо-востоке европейской части России и в средних широтах Сибири, напротив, ожидается температура выше среднегодовых показателей на 1-2 градуса. А в южных регионах местами под плюс 40. Особенно жарко в Ставрополье, Калмыкии, на юге Ростовской области. На Черноморском побережье от Керчи до Адлера от плюс 30 до плюс 33.

https://dostup1.ru/society/Pervaya-dekada-sentyabrya-na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-anomalno-holodnoy_153564.html