Сотрудники полиции провели торжественный общегарнизонный развод.

2 сентября 2022 года на площади Ленина состоялся публичный торжественный развод личного состава УМВД России по ЗАТО г. Озерск, заступающего на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

2 сентября 2022 года на площади Ленина состоялся публичный торжественный развод личного состава УМВД России по ЗАТО г. Озерск, заступающего на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Мероприятие началось с поздравления сотрудников патрульно-постовой службы полиции. За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижения высоких результатов в служебной деятельности начальник УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник полиции Кирилл Черепенькин торжественно вручил благодарности от имени начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова сотрудникам подразделения, выразил слова благодарности за круглосуточное обеспечение общественного порядка, своевременное пресечение преступлений и быстрое их раскрытие.

К поздравлениям присоединились прокурор ЗАТО г. Озерск старший советник юстиции Сергей Волков, заместитель председателя Собрания депутатов ОГО Андрей Кузнеченков и председатель Совета ветеранов УМВД Сергей Серухин.

После торжественной части начальник УМВД нацелил личный состав, заступающий на охрану общественного порядка совместно с патрульными группами, в которые входят представители добровольных народных дружин, сотрудники Росгвардии, а также работники частных охранных предприятий, на обеспечение безопасности и правопорядка на улицах и во дворах округа.

Патрульным группам были доведены оперативная обстановка в округе и ориентировки на разыскиваемых лиц.

После проведения общегарнизонного развода полицейские и приданные силы приступили к несению службы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52193/