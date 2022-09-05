Новая душевая — в ответ на обращение к депутату.

По инициативе депутата Анатолия Лободы и при поддержке депутатской фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа в одном из муниципальных общежитий произведены работы, которые улучшили условия проживания в нем.

В конце прошлого года депутаты Собрания выделили необходимые бюджетные средства для капитального ремонта душевого помещения на ул. Уральская, 3. Сегодня есть результат, достигнутый благодаря активной гражданской позиции депутата Собрания Анатолия Лободы и его тесному взаимодействию с муниципальным бюджетным учреждением «Социальная сфера» (директор - Владимир Зинин), в чьем управлении находятся общежития.

- На этой неделе в одном из трех городских общежитий, которые расположены в пределах моего избирательного округа, после капитального ремонта вновь заработала душевая – с наказом о ее реконструкции ко мне не раз и не два обращались жители. В конце прошлого года я убедил своих коллег по депутатскому корпусу направить сюда необходимые бюджетные средства, нас поддержал глава округа и вот получен долгожданный результат: помещение изменилось кардинально, теперь в нем находиться приятно и безопасно, - данный объект депутат Анатолий Лобода держал на особом контроле во время восстановительных работ.

Ремонт потребовал от строителей немало сил и мастерства: сначала в душевой было демонтировано старое сантехническое оборудование, убраны полуразрушенные перегородки, разобраны прогнившие и просевшие полы. В процессе были укреплены стены, выполнены новые ограждающие конструкции, полностью заменены сетевые коммуникации и лишь потом помещение обрело новый облик - здесь появились красивые кабинки, блестящие смесители, чистый кафель, яркие светильники, сильная вентиляция и удобная, эстетичная мебель. Всю душу в ремонт объекта вложили заведующая общежитием Лилиана Любимая и начальник хозяйственного отдела Валерий Васин – они курировали «стройку» и создали в этом помещении уют.

Следует уточнить, что в общежитии на ул. Уральская, 3 всегда действовали два душевых помещения (для женщин и для мужчин), но в последнее время проживающие пользовались только одним – где ремонт был проведен ранее. Второе было закрыто: за несколько десятков лет эксплуатации оно сильно обветшало и перестало отвечать санитарным нормам. Именно его удалось восстановить, теперь здесь полный порядок. Решено, что пользоваться обновленной душевой будут женщины.

По словам Владимира Зинина, при поддержке депутата в целом ситуация в общежитиях на ул. Уральская постепенно меняется в лучшую сторону:

- Анатолий Иванович держит руку на пульсе, всегда в курсе проблем своих избирателей. Как депутат он очень помогает нам в решении различных – кадровых и хозяйственных – вопросов.

Со своей стороны, Анатолий Лобода старается сделать все, что от него зависит, чтобы условия жизни нанимателей в муниципальных общежитиях становились лучше год от года:

– Я очень надеюсь, что на этом преобразования не закончатся, было бы хорошо обновить фасады красивых зданий «сталинской эпохи», требуется ремонт в местах общего пользования – на кухнях, в туалетах и коридорах.

Депутат Анатолий Лобода постоянно ведет диалог с избирателями своего округа, его приемная находится в общежитии по адресу: ул. Уральская, 7.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52203/