Манухов: у нашей команды есть только одна задача – победить.

Защитник ХК «Трактор» Роман Манухов подвел итоги предсезонной подготовки своей команды. Манухов отметил, что период подготовки получился успешным и плодотворным. В начале сентября стартует регулярный сезон КХЛ, в мировых БК уже подготовлены расклады по коэффициентам на первые игры. На сайте «Рейтинг Букмекеров» по ссылке вы найдете прогнозы на ЧМ 2022, а также на другие крупные турниры.

«Турнир на нашей земле прошел плодотворно. Нам было нужно найти свою игру и отладить некоторые моменты, чтобы быть полностью готовыми к новому сезону. Мы сыграли хорошо, показали неплохой результат. Теперь остается только отдохнуть, набраться сил и выйти на первый матч с отличным настроем и боевым духом.

Ставили ли перед нами задачу победить? Конечно, ведь такая задача ставится на каждую игру. Мы играем на результат, мы знаем ценность победы. По моей игре пока не стоит делать выводы, все будет видно по сезону. Я тренировался, проходил подготовку. Надеюсь, все сложится отлично», – заявил Манухов.

Первая игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ у «Трактора» пройдет на своей арене 2 сентября. Соперником станет череповецкая «Северсталь».