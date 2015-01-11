О случаях вскрытия квартир сотрудниками Поисково-спасательной службы.

За минувшую неделю спасатели Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» дважды выезжали для вскрытия квартир, в которых находились пожилые люди в беспомощном состоянии.

Первый вызов службу спасения поступил 31 августа в 18.32 с б. Луначарского: пожилая женщина (1951 г.р.) не открывает дверь, не выходит на связь, не отзывается, по словам звонивших родственников, сидит и смотрит в окно.

Второй вызов поступил 02 сентября в 13.33 с ул. Кирова: в квартире находился мужчина - инвалид 1 группы (1951 г.р.), не отзывался на звонки и стук в дверь.

В обоих случаях помощь была оказана силами дежурных смен спасателей: двери вскрыли слесарным инструментом (в присутствии сотрудников УВД), пострадавших передали бригадам медиков.

Обращение к жителям округа!

Если у вас есть пожилые родственники (или страдающие хроническими заболеваниями), живущие отдельно от вас, не забывайте их регулярно навещать, а также звонить им и осведомляться об их самочувствии.

Резкие скачки температур и атмосферного давления серьезно ухудшают физиологическое состояние пожилых людей – появляются нарушения в работе сердца, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата.

Во избежание несчастных случаев с пожилыми людьми, а также для оказания им своевременной помощи, не оставляйте их без внимания.

Напоминаем, что вызвать помощь вы можете, набрав 112 (для абонентов сотовой связи).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52213/