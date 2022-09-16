Пусть победит школа №25: приглашаем жителей округа проголосовать за социально значимый спортивный объект.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Школа №25 приняла участие в конкурсе городов атомной отрасли «#РОСАТОМВМЕСТЕ» в номинации «Городской проект» с проектом «Благоустройство футбольного поля и полосы препятствий на территории МБОУ СОШ №25 Озерского городского округа Челябинской области». Онлайн защита состоялась 2 сентября.

Сегодня школа №25 – самая спортивная школа. Развивается мини-футбол и хоккей. Футбольный клуб «АРГО» известен далеко за пределами нашего округа.

Благодаря неоднократным победам маленьких футболистов «Арго» в соревнованиях на приз Кубка «Новатэк», на территории школы специалистами «Новатэк» построена новая мини-футбольная площадка, торжественное открытие которой состоялось 10 сентября 2022 года.

Если школа №25 станет победителем конкурса городов атомной отрасли «#РОСАТОМВМЕСТЕ» в номинации «Городской проект», то на грантовые средства (а заявлено более 14 млн. руб.) сможет установить по периметру школьного стадиона новое современное надежное ограждение высотой не менее 1,5 метров и благоустроить большое футбольное поле и полосу препятствий. Это будет важный социально значимый спортивный объект не только для школы и микрорайона, но и для всего Озерска.

Для того чтобы наша школа №25 стала победителем, необходимо принять участие в электронном голосовании. Чем больше голосов, тем весомее аргумент, что проект школы №25 значим, актуален, необходим для города.

Прошу вас, уважаемые озерчане, принять активное участие в голосовании.

Начальник Управления образования Л.В. Горбунова.

Описание проекта и Презентация проекта:.

Городской проект (плейлист): https://youtube.com/playlist?list=PLK-0sUEJyPrjt7iPvzH6KB9JD1JH3Hq8

Городской проект (голосование): https://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/gorodskoi-proekt-golosovanie/