В Метлино успешно реализуется проект «Сердце посёлка»

В 2022 году проект «Сердце поселка Метлино» стал победителем конкурса Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, действующего при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Проект был представлен и получил грант в номинации «Поддержка проектов в области культуры и искусства», он направлен на создание и развитие креативного общественного пространства в центре поселка Метлино. По замыслу организаторов, в рамках проекта должен быть реализован комплекс мероприятий, объединяющий изобразительное искусство, урбанистику, народные промыслы, концертные программы, арт-терапию и конкурсы народного творчества.

Важно напомнить, что в посёлке Метлино проживают почти четыре тысячи человек. Население поселка многонациональное: русские, башкиры и татары. Жители Метлино сохраняют свою самобытную культуру и активно, на современном уровне развивают национальные традиции. Кроме того, в поселке проводятся массовые мероприятия, на которые съезжаются жители соседних населённых пунктов. Для объединения культурного опыта разных поколений и был задуман проект «Сердце поселка Метлино».

– В рамках проекта уже прошли тематические мастер-классы: плетение из бумажной лозы, создание кукол-оберегов, национальных кукол, роспись пряников, выставки ярмарки местных мастериц, роспись в стиле граффити. Для жителей старшего поколения было организовано мероприятие под названием «Осенний бал», - рассказывает о проекте депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Ольга Хакимова. – Но самым ярким проектным решением стало оформление зданий, прилегающих к скверу, расположенному в центре поселка.

Благоустройство сквера, любимого место отдыха жителей, началось в прошлом году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Для создания креативного общественного пространства жители предложили также оформить стены зданий, прилегающих к скверу, высокохудожественными муралами. С этой целью был приглашён художник с мировым именем Тимур Абдуллаев, которого все знают под творческим псевдонимом Бразил. На стены многоэтажек художник перенёс картины двух современных талантливых мастеров Александра Комарова и Игоря Казарина. В итоге, муралы украсили общественное пространство, а сквер стал гордостью жителей и сближающей идеей.

– Работы Тимура Абдуллаева создают в сквере особую праздничную обстановку и настроение. Сквер получился таким тёплым и уютным, настоящим сердцем Метлино, местом притяжения жителей, где хочется проводить время, – отметила Ольга Хакимова.

Впереди в рамках проекта жителей ждут также «Вечер под гитару» и программа «Играй гармонь», дискотека для молодёжи и открытый микрофон, где с творческим номером сможет выступить любой желающий.

В рамках проекта Тимур Абдуллаев провел для детей и подростков мастер-класс. Мастер и юные райтеры преобразили серое строение. Газовая будка стала арт-объектом.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52290/