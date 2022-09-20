Дадим старому футбольному полю новую жизнь!

В настоящее время проходит голосование за лучший «Городской проект» на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в рамках конкурса «#РОСАТОМВМЕСТЕ». Озерск участвует в конкурсе с проектом благоустройства футбольного поля в новом микрорайоне.

С 16 по 30 сентября жители атомных городов голосуют за то, чтобы в родном городе появился новый современный объект в сфере образования, культуры, спорта, поддержки «серебряного возраста», экологии и прочих сферах.

Наряду с другими городами в конкурсе принимает участие и Озерск с проектом «Благоустройство футбольного поля и полосы препятствий на территории МБОУ СОШ №25 Озерского городского округа Челябинской области».

– Сейчас футбольное поле не может использоваться по назначению, в том числе в образовательном процессе. Планируется его восстановить, сделать новую современную беговую дорожку, установить элементы воркаута. Также объект предполагает наличие ограждения для обеспечения сохранности.

Наличие ограждения позволит обеспечить именно порядок и сохранность оборудования, но это не значит, что доступ к спортивному объекту будет ограничен. Помимо учащихся школы, заниматься смогут и дети, и жители округа. То есть вторая половина дня, пожалуйста, могут заниматься все те, кто хочет заниматься именно физкультурой и спортом по аналогии с хоккейным кортом.

Например, на беговой дорожке озерчане смогут заниматься также как на стадионе «Труд». На футбольном поле можно проводить матчи, первенства города и другие соревнования, – рассказал о возможностях проекта директор школы №25 Сергей Акужинов.

Если озерчане поддержат свой проект, то на грантовые средства (а заявлено более 14 млн руб.) планируется благоустроить большое футбольное поле и полосу препятствий, расположенные в центре нового микрорайона. Кроме того, это будет важный социально значимый спортивный объект не только для школы и микрорайона, но и для всего Озерска.

Для того чтобы школа №25 стала победителем, необходимо принять участие в электронном голосовании. Чем больше голосов, тем весомее аргумент, что проект школы значим, актуален, необходим для города. Голосование пройдет на сайте конкурса. Победителем станет город, проект которого наберет большее количество голосов по отношению к численности его населения.

Голосование: https://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/gorodskoi-proekt-golosovanie/

Описание проекта и Презентация проекта.

Городской проект (плейлист): https://youtube.com/playlist?list=PLK-0sUEJyPrjt7iPvzH6KB9JD1JH3Hq8

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52320/