В озерском театре драмы и комедии «Наш дом» открыт 75-й сезон.

24 сентября в большом зале театра состоялась премьера спектакля «Космос» в постановке московского режиссера Виктории Печерниковой.

Каждый зритель, входящий в зал, попадал в объятия космоса – всеобъемлющего, холодного и равнодушного, сверкающего и манящего, рожденного бесконечной фантазией художника Аси Бубновой. Завораживало зияющее темное пространство, в котором величественно вращалась наша планета – огромная на заднике и в виде маленького глобуса в руках актрисы Ксении Зимбель, играющей роль журналистки.

Этот удивительный, фантастический образ, конечно же, явление рукотворное, созданное молодыми и талантливыми мастерами – медиахудожником Кириллом Ярцевым, звукорежиссером Александрой Мироновой, осветителем Валентиной Симоновой, фотографом Дарьей Чиркиной. Старт космического спектакля и благополучное его приземление было возложено на хрупкие плечи помощника режиссера Надежды Удаловой.

История провинциальной учительницы из Бугульмы Татьяны Гизатуллиной, талантливо изложенной актерами театра, позволяет через прозрачную космическую призму рассмотреть каждого, даже эпизодического персонажа.

Нет смысла пересказывать сюжет пьесы – ее можно прочесть и дома, а вот за атмосферой, созданной творческими людьми, как говаривал Михаил Чехов – пожалуйте в театр, где вы непременно обретете кусочек счастья, очистите душу.

Исполнительница роли главной героини Светлана Микулицкая провела свою сложную партию невероятно, фантастически, космически. Героев спектакля виртуозно представили: Андрей Сюськин, Ратмир Нигаматьянов, Юлия Гусева, Ирина Костерина, Сергей Ахлюстин, Владимир Микулицкий, Владислав Юдин, Софа Воронкова, Ксения Зимбель и Никита Микитюк.

Зрители на премьере получили весь спектр переживаний: плакали и от души хохотали, замирали в особенно трогательных моментах и поддерживали аплодисментами танцующих артистов.

Спектакль завершился. После небольшой интермедии с участием исторических персонажей, директор Вячеслав Максимов под гром оваций, произнес магические слова: «Юбилейный сезон открыт!»

P.S.: на цокольном этаже театра работает кафе. А в главном фойе обновлен пресс волл, чтобы зрители смогли сделать фотографии на память о прекрасно проведённом времени в театре.

Текст: Светлана Гурина.

Фото: Михаил Лубнин, Владимир Чирков, Владимир Оськин, Денис Закаляпин.

Подробнее здесь: https://teatr-ozersk.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52358/