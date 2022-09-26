Добрая традиция атомщиков в сквере Б.В. Броховича.

Накануне Дня работника атомной промышленности в обновленном сквере имени Б.В. Броховича семейные династии работников ФГУП «ПО «Маяк» посадили саженцы голубых елей.

Хвойные растения занимают достойное место в озеленении озерских парков и скверов, эти деревья можно увидеть на городских бульварах и проспектах, а также у муниципальных учреждений. Их хвоя насыщенного голубого цвета выглядит благородно и нарядно.

Ранее в ходе благоустройства сквера были убраны старые деревья, которые разрослись и утратили свою декоративность. Накануне Дня работника атомной промышленности семейные династии градообразующего предприятия высадили шесть новых саженцев: по три штуки по обе стороны от стелы Прометея.

По замыслу организаторов, каждое подразделение градообразующего предприятия представило свою династию. 27 сентября они собрались в сквере имени легендарного директора Бориса Васильевича Броховича, чтобы сделать доброе дело, оставить память будущим поколениям. Таким образом семейные династии становятся сопричастными не только к славной истории «Маяка» и Озерска, но и к будущему города и градообразующего предприятия.

Первым с профессиональным праздником своих коллег поздравил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин. Он выразил надежду на то, что обновленный сквер станет местом притяжения горожан. Также Андрей Порошин поблагодарил семейные династии за то, что они отозвались и приняли участие в этом мероприятии, поздравил всех работников предприятия и ветеранов с Днём работника атомной промышленности, поблагодарил за труд и преданность своей профессии, пожелал всем здоровья и мирного неба, благополучия в семьях.

К собравшимся обратился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Символично, что сегодня в этом замечательном сквере собрались такие замечательные династии. Трудовых семей, конечно же, больше, наверное, у каждого из нас кто-то из родных работал или работает на производственном объединении «Маяк». Мой отец более пятидесяти лет проработал мастером на приборно-механическом заводе. Через несколько десятков лет кто-то с гордостью скажет: это дерево посадил я, мой отец или мой дед. И эта история будет по-настоящему человеческой и тёплой. Я думаю, что таких деревьев и заботы в нашем городе будет с каждым годом всё больше. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо за ваш труд, берегите друг друга, здоровья и счастья вам и вашим семьям, успехов в работе.

Приятно было видеть, что семьи производственников представляли несколько поколений – ветераны, молодёжь, дети и совсем ещё малыши. Почётное право было предоставлено династиям: Растовых, Клиновых, Ильиных, Мальцевых, Макаровых и Александровых. Общий трудовой стаж некоторых из этих династий превышает 220 лет.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52377/