Статистика по ФГБУЗ КБ №71 с 12 по 25 сентября 2022 года.

В период с 12 по 25 сентября 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме.

За две прошедшие недели бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 725 раз, из них 13 – безрезультатные. В поселках Новогорный – 39 вызовов, Метлино – 24. Причины вызовов были различные. Большое количество - к гражданам в состоянии алкогольного опьянения.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи было доставлено 80 человек, самостоятельно обратились 284 озерчанина. 88% случаев составляют различные травмы.

434 взрослых больных и 49 детей были госпитализированы в различные стационарные отделения Клинической больницы №71.

Было выполнено 63 хирургических операции.

В акушерском отделении было принято 11 родов.

Детская поликлиника приняла 2037 вызовов по всему Озерскому городскому округу, что почти в 2 раза превышает прошлый показатель. У детей диагностировано 1767 случаев ОРВИ. К концу недели наметился спад заболеваемости. От укусов клещей пострадали 2 ребенка.

В call-центре городских поликлиник было принято 7943 обращений от взрослого населения, что также превышает средний показатель почти на 50%. По городу Озерску диагностировано 957 случаев ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 115, Новогорный – 130. Среди взрослых заболеваемость продолжает расти.

С укусом клещом обратился 1 взрослый из Новогорного.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация детского и взрослого населения от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

За две прошедших недели среди взрослых вакцинировано от ковида в Озерске 10 человека, ревакцинировано – 1545. В поселке Новогорный вакцинировано 10, ревакцинацию прошли 183 человек. В Метлино – 2 и 27 человек, соответственно.

Привиты от гриппа 1475 детей и 1805 взрослых.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России