Информация военкомата об отправке мобилизованных граждан.

30 сентября в ходе совещания, которое состоялось утром, военный комиссар г. Озерска дал разъяснения по сегодняшней ситуации с отменой отправки мобилизованных граждан.

Ночью с 29 на 30 сентября от командования Центрального военного округа в военкоматы пришло решение изменить сроки отправки мобилизованных граждан на сборные пункты воинских частей в Свердловской области по причине их перегрузки. В связи с этим сегодня произошла отмена отправки мобилизованных граждан, чтобы люди не проводили длительное время в ожидании распределения на сборные пункты.

В настоящее время военкоматом организовано оповещение в индивидуальном порядке о сроках отправки мобилизованных граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52417/