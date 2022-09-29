Озерчане могут принять участие в обсуждении проекта по реконструкции и благоустройству части стадиона «Труд».

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. Подробнее
29 сентября у памятного знака «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий» состоялось памятное мероприятие, посвященное 65-летию со дня техногенной аварии на ПО «Маяк». Участники встречи в своих выступлениях были едины: подобное не должно повториться никогда. Подробнее
В ночное время в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило сообщение от местного жителя о том, что с неохраняемой стоянки возле жилых домов был угнан принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2104. Информация о розыске машины была передана наружным нарядам полиции. Подробнее
С 27 по 29 сентября 2022 года ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озёрск проводит профилактическую акцию «Начинающий водитель», направленную на снижение дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Подробнее