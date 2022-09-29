Озерчане могут принять участие в обсуждении проекта по реконструкции и благоустройству части стадиона «Труд».

В ночное время в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило сообщение от местного жителя о том, что с неохраняемой стоянки возле жилых домов был угнан принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2104. Информация о розыске машины была передана наружным нарядам полиции. Подробнее