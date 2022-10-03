Жители Челябинской области получили возможность обжаловать призыв по частичной мобилизации.

На портале Госуслуг появилась форма для обжалования призыва по частичной мобилизации – она предназначена для тех, кто имеет основание для отсрочки, но все равно был мобилизован.

Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Для подачи заявления необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие право на отсрочку.

После поступления на портал заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором состоит на учете мобилизованный.

Между тем, удалось вернуть 27 незаконно мобилизованных жителей региона.

Всего за минувшую неделю к уполномоченному по правам человека в Челябинской области поступило 572 обращения по поводу частичной мобилизации.

По словам омбудсмена, в 10 случаях были аннулированы повестки, а еще 17 человек вернули уже из воинских частей.

На сегодняшний день пять человек признаны негодными к мобилизации по состоянию здоровья, в большинстве остальных случаев мобилизованные имели бронь на предприятии, где они трудоустроены, однако соответствующие сведения не были вовремя представлены в военный комиссариат.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Chelyabinskoy-oblasti-poluchili-vozmozhnost-obzhalovat-prizyv-po-chastichnoy-mobilizatsii_154628.html

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-udalos-vernut-27-nezakonno-mobilizovannyh-zhiteley_154587.html