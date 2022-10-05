5 октября отмечался День образования уголовного розыска в системе МВД России.

104 года, продолжая традиции, служба сыска по праву занимает одно из ключевых мест в системе органов внутренних дел России. Еще с советских времен образ сотрудника правоохранительных органов в сознании общества прочно ассоциируется, прежде всего, с сотрудником уголовного розыска.

Оперативники, демонстрируя профессионализм и мужество, претворяют в жизнь один из главных принципов всей правоохранительной системы – неотвратимость наказания и уверенность граждан в своей безопасности. В самых сложных и опасных ситуациях демонстрируют выдержку и самообладание, честность, порядочность, и бескомпромиссность при исполнении служебного долга.

Руководство и коллектив УМВД России по ЗАТО г.Озерск поздравляет ветеранов и действующих сотрудников с профессиональным праздником, желают твердости духа, крепкого здоровья, семейного благополучия и высоких результатов в служебной деятельности!