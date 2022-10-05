Ищем очевидцев!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск проводится проверка, по факту причинения телесных повреждений неизвестным мужчиной несовершеннолетнему 13 августа 2022 года в период времени с 19:00 до 20:30 минут, по адресу пр. Карла Маркса 15А у магазина «Елена».

Подозревается мужчина восточной внешности, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеется щетина, волосы каштанового цвета, был одет в черную футболку и светло-голубые джинсы.

Свидетелей и очевидцев, обладающих какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить в дежурную часть по адресу проспект Ленина, 43, по номерам телефонов: 02, 102, 112, 8(35130)2-50-85.