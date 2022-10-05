Детям мобилизованных оплатят учебу и выплатят по 20 тыс. руб.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных резервистов – они касаются помощи временно оставшимся без одного из родителей детей.

Семьям, где есть мобилизованный родитель, обеспечат внеочередное поступление в детские сады, а также начнут оплачивать пребывание в них.

Школьникам и студентам колледжей из таких семей будут оплачивать питание, а тем, кто учится за деньги в учреждениях среднего профессионального образования области оплатят стоимость обучения.

Кроме того, уже с 7 октября в Челябинской области для семей мобилизованных начнутся единовременные выплаты по 20 тыс. рублей на ребенка. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Губернатор поручил министерству социальных отношений незамедлительно организовать эти выплаты и оперативно оказать помощь.

«Прошу глав совместно с органами соцзащиты организовать должным образом эту работу на местах, если нужно, помочь подготовить заявления, чтобы семьи мобилизованных граждан своевременно и без бюрократии получили эти выплаты. Подробную информацию о том, как оформить выплату, прошу министерство социальных отношений довести до всех муниципалитетов. Муниципалитетам – отработать с каждой семьей. Я еще неделю назад дал поручение – максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи», – подчеркнул Текслер.

Губернатор призвал привлекать для этой цели социальные службы, волонтеров и работников администрации.

https://dostup1.ru/society/Detyam-mobilizovannyh-oplatyat-uchebu-i-vyplatyat-po-20-tys_154728.html