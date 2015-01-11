Южноуральские предприятия переходят в режим регионального мобилизационного задания.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по вопросам реализации мобилизационных задач промышленными предприятиями региона. В нем приняли участие руководители компаний, которые уже сегодня переформатировали производство под нужды армии.

«Сейчас важно скоординировать работу промышленности Челябинской области с нуждами обороноспособности страны, а также с первоочередными задачами по обеспечению мобилизованных южноуральцев. В первую очередь, речь идет о росте и объеме гособоронзаказа. В этих условиях необходимы быстрые и эффективные решения для адаптации промышленности, и регион в штабном режиме помогает выстраивать новые производственные и логистические цепочки, помогает предприятиям находить партнеров, смежников, поставщиков», – отметил Алексей Текслер.

Сразу после объявления частичной мобилизации в регионе начали формировать комплекты всего необходимого для военнослужащих. Перед промышленниками сразу была поставлена задача – наладить собственное производство спецодежды, оборудования, снаряжения, амуниции. Руководители предприятий легкой промышленности региона сообщили о частичном переориентировании производства, и готовности увеличить объемы выпуска той продукции, которая сегодня имеет высокий спрос у мобилизованных россиян.

Так, предприятие «Спецтехнологии» развернуло производство бронежилетов под требуемые объемы. Обувная фабрика «Юничел», помимо теплых сапог, которые включены в комплекты для мобилизованных, начала шить берцы по армейским стандартам.

«Фабрика специализируется на производстве гражданской обуви, а для производства военной обуви есть свои специальные требования — и по материалам, и по технологии производства. Были проведены переговоры с поставщиками специального сырья и комплектующих, проработана технология по изготовлению обуви, которая соответствует требованиям армии», – прокомментировал гендиректор фабрики Владимир Денисенко.

При этом производитель не изменил стоимость своей продукции на фоне стремительного роста спроса, сохранив доступные цены.

«Спрос на специальную обувь, которая может быть использована в военно-полевых условиях, сейчас очень высок. Заказов поступает очень много, в связи с чем наращиваем объемы производства. Армейских моделей обуви не так много, все они отшиваются по ГОСТу, мы их давно производим», – рассказал владелец ООО «Кусинская обувная компания» Владимир Боярышев.

В ближайшее время в регионе будет освоен пошив специальных жилетов-разгрузок, востребованных у военных. Трикотажная фабрика «Ян» в короткие сроки освоила производство термобелья. ООО « Стеганофъ» приступило к пошиву спальных мешков. ООО «ВторКом» наладило производство специальных походных матрасов.

В совещании приняли участие руководители крупных промышленных предприятий, которые также встроились в решение задач СВО. К примеру, ООО «ДСТ-Урал» наладило производство спецмодификации гусеничного погрузчика на дистанционном управлении для проведения работ по разминированию местности, который будет отправлен в Донецкую Народную Республику.

По словам Алексея Текслера, таких примеров в области немало, но нужно больше. «Фактически экономика переходит в режим регионального мобилизационного задания. У наших бойцов на всех базах должны быть комплекты амуниции и снаряжения нашего, южноуральского, производства. Безусловно, все это требует уточнения мер поддержки. Поэтому мы постоянно работаем с федеральным центром, встраиваемся в действующие и заявляемся в новые программы, несмотря на непростую ситуацию с бюджетными доходами, изыскиваем собственные ресурсы для региональных мер поддержки», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, переходит на военные рельсы не только экономика и поставил задачу исключить лишнюю бюрократию в вопросах производства продукции для ОПК: «Мы с вами теперь не просто госслужащие или руководители предприятий – мы с вами труженики тыла, где жизнь организуется совсем иначе, чем в мирное время. Все решения должны приниматься быстро, исполняться четко».

Фото: пресс-служба губернатора.

https://dostup1.ru/economics/Texler-Yuzhnouralskie-predpriyatiya-perehodyat-v-rezhim-regionalnogo-mobilizatsionnogo-zadaniya_154888.html