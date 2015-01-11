Семьям мобилизованных южноуральцев перечислено свыше 23 млн. руб.

Напомним, по решению губернатора установлены региональные меры социальной поддержки южноуральцев, призванных на военную службу. Они распространяются и на тех, кто добровольно пришел в военкоматы после 21 сентября.

Также меры соцподдержки предоставляются членам семей мобилизованных южноуральцев. В частности, на каждого ребенка можно получить единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей.

«Управлениями социальной защиты населения организован прием заявлений и документов, в том числе и в выходные дни. Принято свыше 840 заявлений в отношении более 1,3 тыс. детей», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Кроме того, семьи мобилизованных южноуральцев могут получить выплату на внутридомовое газовое оборудование в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тыс. рублей. Обращаться в соцзащиту необходимо до заключения договора на поставку газа.

Пожилые родственники мобилизованных южноуральцев, а также инвалиды I и II групп могут получить бесплатные социальные услуги на дому. Для семей мобилизованных военнослужащих, где проживают пожилые родственники или инвалиды, которыми полностью или частично утрачена способность к самообслуживанию, предусмотрена льгота – право на внеочередное предоставление мест в учреждениях стационарного социального обслуживания. Обращаться необходимо в управление социальной защиты.

Кроме того, сегодня стало известно о гибели пятерых жителей Челябинской области, призванных в рамках частичной мобилизации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Все погибшие были призваны коркинским военным комиссариатом.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов», – сообщили в правительстве.

Там добавили, что помимо федеральных выплат семьи погибших получат из регионального бюджета по 1 млн рублей. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь.

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