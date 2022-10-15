Круглосуточные группы в детсадах Снежинска бесплатно примут детей мобилизованных.

В Снежинске детский сад № 6 «Одуванчик» открыл набор детей мобилизованных в группы круглосуточного пребывания.

Группы круглосуточного пребывания работали в детском саду и до начала мобилизации.

«С понедельника по пятницу детей в эти группы можно привести в любое время суток: рано утром или поздно вечером. И забрать — тоже. У ребят пятиразовое питание. В 19 часов они получают полноценный ужин, который содержит мясо или рыбу, овощи или каши, а перед сном малыши с удовольствием пьют ряженку и снежок, лакомятся печеньем, вафлями, конфетами»,

— поясняют в администрации.

Один день пребывания в таком садике стоит 94 рубля. Но детей мобилизованных будут принимать бесплатно.

https://www.1obl.ru/news/o-mobilizatsii/kruglosutochnye-gruppy-v-detsadakh-snezhinska-besplatno-primut-detey-mobilizovannykh/