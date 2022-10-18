Зимние дороги: спрос строгий, контроль ежедневный.

В зимний период безопасность движения автомобилистов и пешеходов во многом зависит от состояния улично-дорожной сети (УДС). Обслуживают ее в округе два подрядчика – что входит в их обязанности и готовы ли они к предстоящему сезону, рассказали в УКСиБ.

Согласно муниципальным контрактам, за все дороги в округе отвечают ИП Вострякова М.В. и ММУП ЖКХ п. Новогорный (на территории поселка). Им предстоит встретить похолодание и все сопутствующие ему капризы погоды (снег, перепады температуры) в ближайшее время.

К главным обязанностям дорожников относится: очистка УДС от снега; противогололедная обработка опасных участков дорог и тротуаров, а также посадочных площадок автобусных остановок; недопущение формирования снежных накатов, колейности и наледи, своевременный вывоз скопившегося на улицах снега. При уборке должна соблюдаться определенная очередность – в соответствии с категориями, первыми подлежат очистке центральные дороги в населенных пунктах и загородные муниципальные трассы, где наблюдается большая интенсивность движения. Подрядчики обязаны уделять особое внимание перекресткам (треугольникам видимости, в том числе), остановкам общественного транспорта, прогулочным пешеходным зонам, железнодорожным переездам. Учитывая опыт прошлых лет, акцент предполагается сделать на тротуарах. Использование химических реагентов в ходе борьбы с гололедом не допускается, для этого накоплена и будут применяться песчано-гравийные материалы.

Как пояснила начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова, на сегодняшний день оба подрядчика располагают специализированной техникой и персоналом для выполнения взятых обязательств и доложили о готовности к зиме – по представленным данным, она составляет 90 процентов. Несмотря на то, что зимнее содержание УДС – дело сложное, спрос с исполнителей работ, как всегда, будет строгий, контроль – ежедневный: за этим процессом традиционно пристально следит и руководство округа, и надзорные органы, и депутаты фракции «Единая Россия».

- При зимней уборке улиц, автодорог, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам необходимо учитывать не только качество выполнения работ: важно также соблюдать нормативные сроки. Будем держать процесс уборки от снега под контролем, - подчеркнул секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Василий Сметанин.

Следует отметить, что муниципальные контракты с действующими подрядчиками заключены до 31 декабря 2022 года. Кто продолжит эксплуатацию дорог в дальнейшем, предстоит выяснить на конкурсной основе.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52572/