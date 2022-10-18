В Озерске начнет работать мобильная прививочная бригада.

Уважаемые озерчане!

ФГБУЗ Клиническая больница №71 ФМБА России организовало работу выездного пункта вакцинации от гриппа. Мобильная прививочная бригада будет регулярно выезжать в разные точки города.

21 октября с 10 до 12 часов будут ставить прививку от гриппа всем желающим возле здания Пенсионного фонда по адресу: ул. Космонавтов, 20.

Вакцинация будет проводиться в машине скорой помощи. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС.

Защитите свое здоровье: вакцинируйтесь от гриппа сейчас. В России уже зарегистрированы первые случаи заболеваемости гриппом. Медлить нельзя! Вакцинация – лучшая защита от гриппа!