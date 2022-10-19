В Озерске заработала единая горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

В Кыштыме на суд горожан представили концепцию благоустройства заводской площади и набережной реки Кыштымки. Город планирует получить 70 млн рублей на реализацию проекта благоустройства из федерального бюджета. Подробнее
Озерский горсуд Челябинской области рассмотрел иск о защите чести и достоинства местной жительницы, год назад в пьяном виде насмерть сбившей бабушку, – та подала в суд на родных погибшей за то, что ее назвали «убийцей». Подробнее
В Правилах дорожного движения появился новый термин «средства индивидуальной мобильности», или СИМ – к ним отнесли электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие средства передвижения. Подробнее