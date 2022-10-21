Озерчан приглашают посетить «Территорию здоровья» в ДК «Маяк».

25 октября (вторник) с 16.00 до 18.00 в ДК «Маяк» (1 этаж, налево) в рамках проведения профилактической акции «Территория здоровья» будет организована расширенная работа мобильного пункта ФГБУЗ КБ №71, где все желающие горожане смогут:

- вакцинироваться от гриппа;

- пройти анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний;

- измерить основные показатели здоровья (рост, вес, температуру тела, сатурацию, артериальное и внутриглазное давление);

- получить консультацию врача-терапевта.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Приглашаем озерчан на «Территорию здоровья». Если вы уже поставили прививку от гриппа ранее, то можно только пройти измерения и получить рекомендации врача.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России