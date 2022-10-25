26 октября в Озерске состоялись проводы очередной группы резервистов, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Отправка состоялась с театральной площади.

Слова напутствия и пожелания вернуться с победой прозвучали от главы Озерского городского округа Евгения Щербакова, председателя Собрания депутатов Сергея Гергенрейдера, настоятеля озерского храма Покрова Пресвятой Богородицы Димитрия Шорина.

Как сообщили сами защитники Родины, настроение у них боевое и решительное, они готовы к выполнению трудных, но очень важных задач.

Сыновей, мужей, отцов провожали родители, жены, дети, родственники и друзья.

- Самое главное желание сейчас, чтобы наши родные вернулись живыми, здоровыми и обязательно с победой, - поделилась мама одного из мобилизованных.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52669/