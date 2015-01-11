ТФОМС Челябинской области призывает жителей Челябинской области проверить актуальность своих полисов и заменить полисы старого образца.

В связи с предстоящим переходом на цифровые полисы обязательного медицинского страхования, всем жителям региона необходимо проверить актуальность своих полисов.

Напомним, что в рамках обязательного медицинского страхования медицинская помощь для граждан бесплатна, оплату за её оказание осуществляет фонд обязательного медицинского страхования. Если полис гражданина по какой-то причине недействующий, то есть содержит неактуальные, ошибочные или устаревшие сведения, то медицинская организация не получит оплату за оказанную медицинскую помощь, и гражданин может столкнуться с отказом в её оказании.

Сегодня территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области предоставляет застрахованным лицам несколько доступных и удобных способов проверить действие своего полиса, не выходя из дома. Во-первых, на сайте ТФОМС Челябинской области в разделе «Поиск и проверка готовности полиса». Если полис является действующим и сведения в базе застрахованных лиц актуальны, программа покажет ваши данные и информацию о том, к какой медицинской организации вы прикреплены для оказания первичной медико-санитарной помощи. Если данные не найдены – это повод обратиться в страховую компанию. Во-вторых, консультацию можно получить по номеру телефона единого контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области 8-800-300-10-03. В-третьих, можно обратиться на горячую линию своей страховой компании, номер телефона которой указан в полисе ОМС.

Также информацию о полисе ОМС можно запросить на портале Госуслуг в разделе «Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации».

Согласно действующему законодательству, застрахованные лица обязаны в обязательном порядке передать специалистам страховой компании новые сведения о себе при смене паспортных данных, в частности при замене паспорта по возрасту, после смены фамилии при вступлении в брак и в других жизненных ситуациях, когда происходит изменение данных документа, удостоверяющего личность. Для этого необходимо в течение месяца обратиться в страховую медицинскую организацию, в которой вы застрахованы по ОМС:

Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере ОМС Челябинской области. Номера телефонов горячих линий:

ООО "Альфастрахование-ОМС"8-800-555-10-01

СМК "Астрамед -МС" (АО)8-800-250-01-60

АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"8-800-100-07-02

ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М"8-800-600-24-27

ООО "СМК РЕСО-Мед"8-800-200-92-04

Кроме того, закон обязывает граждан информировать страховую компанию в случае переезда на новое место жительство.

«В настоящее время в Челябинской области действуют полисы обязательного медицинского страхования, как старого, так и единого образца, - отмечает начальник отдела организации страховой деятельности ТФОМС Челябинской области Лариса Мустафина. - Все полисы являются действующими, однако ТФОМС Челябинской области рекомендует владельцам старых полисов (на желтых бланках) планово заменить их на новые. Сегодня на Южном Урале полисами старого образца владеют 150 тысяч человек, они получили свой «медицинский паспорт» ещё до 2011 года и данные этих документов в большинстве случаев не отражают действительность. В текущем году на федеральном уровне планируется введение цифрового полиса, что подразумевает наличие единого федерального реестрового номера, который предусмотрен только для полисов единого (нового) образца. Кроме того, со старым полисом ОМС могут быть трудности при идентификации застрахованного лица в случае получения им помощи в других регионах РФ».

По всем вопросам, связанным с оформлением полиса, можно обращаться по бесплатному телефону единого контакт-центра ТФОМС Челябинской области 8-800-300-10-03 (линия работает круглосуточно и без выходных).

Перечень документов, необходимых для получения полиса различными категориями граждан, можно посмотреть на сайте ТФОМС Челябинской области. Актуальные адреса пунктов выдачи полисов размещены здесь.

Источник: http://foms74.ru/