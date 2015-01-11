Озерский театр кукол получил диплом «Лучшая идея» на IV Региональном (IX областном) фестивале-конкурсе индивидуальных актёрских работ имени народного артиста России В.И. Милосердова в городе Челябинске.

Фестиваль посвящён памяти известного мастера сцены и педагога, в честь которого был назван Дом актёра.

Организаторы уникальной истории: Челябинское отделение СТД РФ и Новый Художественный театр. Фестиваль активно поддерживает Министерство культуры и Законодательное собрание Челябинской области, что позволило ему стать региональным.

Министр культуры А.В. Бетехтин пожелал «зрителям радости встречи с высоким искусством, а всем участникам – творческих достижений, настойчивости и актерской отваги».

Озерский театр кукол «Золотой петушок» представил на фестивале спектакль-историю о деятельности и жизни Петра Великого. Адресован он школьникам и родителям.

Режиссёр-постановщик Дмитрий Ерохин, его соавторы и исполнители главных ролей Светлана Ерохина и Алёна Захарчук. Художник – Анна Макарова.

Авторскую работу театра кукол высоко оценило профессиональное жюри в составе:

Л.А.Фёдорова, журналист, заслуженный работник культуры РФ, театральный обозреватель информагентства «Урал-пресс-информ» (Челябинск):

- Спектакль – урок, даже взрослые зрители для себя находят те факты, которые не были ранее известны. Много оригинальных находок и замечательные актрисы. Очень хорошо и органично подобрана музыка. У спектакля будет большая жизнь.

Е.Б. Морозова, театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры истории зарубежного театра (ГИТИС):

- Рассказывать про исторических деятелей очень сложно. Потому что через исторические факты надо увидеть человека. Как Петра I присвоить себе, чтобы это не стало хрестоматией? Как увидеть в нем человека?

Тема сложная, взято подробное взросление Петра, хорошо сделаны сцены создания флота. Образы прекрасно закольцованы, много юморного бурлеска. Форма спектакля, фейерверк шуток не предполагают сложного философского размышления. Спектакль хорош для старшеклассников, зритель смотрит его с интересом

Главное достоинство этой истории – чувство юмора. Прекрасные актрисы очень органичны, точно чувствуют режиссерские задачи. Сделайте серию ЖЗЛ об императорах, очень важно всем знать свою историю.

Т.В. Бондаренко, актриса театра и кино, старший преподаватель кафедры актерского мастерства ВГИК:

- Героям спектакля удалось всех включить в создание симпатичной и познавательной истории. На наших глазах создается империя, зритель узнает о создании флага российского. Для детей – это очень важно, ведь сегодня мало кто из них знает историю государства. Ответственность за каждое слово велика. Замах – замечательный – спектакль настоящий, тонкий и очень интересный.

А.А. Мордасов, профессор, заведующий кафедрой режиссуры ЧГАКИ.

- В спектакле всё есть, сегодня состоялась премьера, но понятно, что он и дальше будет жить и развиваться. Мощная и интересная сценография, парики с кораблями, много интересных находок. Спектакль оставляет очень приятное ощущение.

Фестиваль открывает новые грани таланта актеров, режиссеров. Самые удачные индивидуальные работы займут достойное место в репертуаре театров. Надеемся, что новый спектакль театра кукол увидят озерские зрители.

* После завершения показа на фестивале Дмитрий Ерохин – главный режиссер театра кукол и постановщик спектакля «Петр Первый – жизнь и деяния» подарил памятную юбилейную медаль «Петр Великий. 350 лет» всем участникам проекта: актрисам Алене Захарчук и Светлане Трофимовой-Ерохиной, звукорежиссеру Анне Бадановой, художнику по свету Наталье Доценко.

Пожелаем долгой и удачной жизни новому спектаклю и активной фестивальной истории!

Фото Андрея Голубева.

Информация Озерского театра кукол.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52666/