Состоялся финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2022-2023.

Игры муниципального этапа Чемпионата среди коррекционных школ проходили 26 октября в спортивном зале школы № 30. В соревнованиях приняли участие пять команд юношей, учащихся с 7 по 12 класс школ № 29, 34, 36, 37 и 202.
Игры проходили по олимпийской системе в «круг». Игроки проявили ловкость и быстроту, выносливость и командный дух. Спортивный азарт захватил и игроков, и наставников команд, и зрителей. Группы поддержки активно «болели» за свои команды. Уверенную победу одержала команда школы № 29. Призеров судейская коллегия определяла по разнице забитых и пропущенных мячей. В итоге: 4 место – у школы № 202, 2 место – школа № 36, 3 место – школа № 34.
Итоговая таблица игр:
1 место – школа № 29
2 место – школа № 36
3 место – школа № 34
4 место – школа № 202
5 место – школа № 37
Информация и фото ДЮСШ.