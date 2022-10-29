Состоялся финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2022-2023.

Игры муниципального этапа Чемпионата среди коррекционных школ проходили 26 октября в спортивном зале школы № 30. В соревнованиях приняли участие пять команд юношей, учащихся с 7 по 12 класс школ № 29, 34, 36, 37 и 202.

Игры проходили по олимпийской системе в «круг». Игроки проявили ловкость и быстроту, выносливость и командный дух. Спортивный азарт захватил и игроков, и наставников команд, и зрителей. Группы поддержки активно «болели» за свои команды. Уверенную победу одержала команда школы № 29. Призеров судейская коллегия определяла по разнице забитых и пропущенных мячей. В итоге: 4 место – у школы № 202, 2 место – школа № 36, 3 место – школа № 34.

Итоговая таблица игр:

1 место – школа № 29

2 место – школа № 36

3 место – школа № 34

4 место – школа № 202

5 место – школа № 37

Информация и фото ДЮСШ.