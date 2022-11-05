Каждый житель округа может помочь жителям посёлка Бижеляк.

На портале Госуслуг продолжается голосование за появление 4G в малых населенных пунктах. Поселения, набравшие наибольшее количество голосов, будут первыми подключены к высокоскоростному мобильному интернету в 2023 году. От Озерского городского округа на подключение к высокоскоростному мобильному интернету претендует поселок Бижеляк. Каждый житель округа может помочь землякам, проголосовав по ссылке голосование за появление 4G в малых населенных пунктах .

Голосование на Госуслугах продлится до 12 ноября 2022 года. Для участия нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах и постоянная регистрация в Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52758/