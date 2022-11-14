В Центральной городской библиотеке школьники встретились с сотрудниками УВД.

Встреча прошла в рамках областной межведомственной профилактической акции «Я и закон», организованной с целью повышения правовой грамотности несовершеннолетних, и послужила отличным поводом для поздравления полицейских с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 10 ноября.

Подполковник полиции, начальник отдела по делам несовершеннолетних Алексей Александрович Скрыгин уделил особое внимание правилам поведения подростков в общественных местах и школе.

Подполковник полиции, начальник отдела по работе с личным составом Елена Валерьевна Земцова рассказала о возможностях получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России.

Для заинтересованных - подробнее по ссылке:

https://vk.com/id8040386?w=wall8040386_216/all

Современное развитие компьютерных технологий открыло широкие возможности для общения в сети Интернет. Но следует помнить, что Интернет - это не только копилка возможностей, но и источник угроз. Специалист по связям со СМИ лейтенант внутренней службы Регина Олеговна Сутягина познакомила ребят с правилами отбора информации в сети Интернет, рекомендовала не заходить на сайты, которые могут навредить, избегать выкладывания в сеть компрометирующую информацию или оскорбительные комментарии. Школьники получили полезные советы как правильно вести себя в социальных сетях.

Интересными примерами из практики поделился Солдатов Александр Васильевич - майор милиции в отставке.

По окончании встречи, ребятам представилась возможность лично пообщаться с гостями и задать вопросы, волнующие их.

Информация ЦБС.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52852/