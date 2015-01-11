На повестке дня: очистка улиц от снега и их противогололедная обработка.

В настоящее время содержанием улично-дорожной сети в округе занимаются два подрядчика: в п. Новогорном - ММУП ЖКХ пос. Новогорный (директор – Горюнов В.А.), вся остальная территория – это ответственность ИП Востряковой М.В. Контроль за качеством уборки ежедневно осуществляют специалисты Управления капитального строительства и благоустройства.

Накануне в Озерске и на шоссе было задействовано: ночью – 6 единиц спецтехники, днем – 14 (ДОК и старый город - 9, микрорайон Татыш – 2 единицы, п. Метлино – 2, загородные дороги – 1).

По информации УКСиБ, дорожники проводили уборку дорожного полотна на проспектах Ленина и Победы, улицах: Советская, Строительная, объездной дороге в мкр. Заозерный.

У ИП Вострякова М.В. тротуарами занимаются три отдельные бригады дворников, а также применяется механическая очистка трактором – эти работы в течение дня были проведены на пр. К. Маркса, пр. Ленина, пр. Победы, ул. Октябрьская, ул. Горная, ул. Советская, ул. Строительная, ул. Космонавтов, в мкр. Заозерный и Татыш.

Если в понедельник подрядчики занимались в основном очисткой улиц от снега, то всю ночь и весь вторник – еще и противогололедной обработкой: в Озерске посыпаны смесью основные перекрестки, участки, где есть подъемы и спуски, наиболее оживленные пешеходные зоны.

Все многочисленные заявки от жителей, поступающие в адрес УКСиБ и подрядчиков, отрабатываются в оперативном порядке дополнительно к работам, производимым по графику.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52874/