О ДТП на улице Индустриальная.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства данного дорожно – транспортного происшествия, зарегистрированного 20 ноября 2022 года, около 17 часов 20 минут, на ул. Индустриальная – 20. Где водитель, 1944 года рождения, управляя автомобилем Мазда СX5, при выезде со второстепенной дороги на главную, совершил столкновение с автомобилем HUNDAISANTAFE, под управлением водителя, 2000 года рождения. От удара автомобиль HUNDAISANTAFE изменил направление движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Лада X – RAY.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия женщина, 1983 года рождения, водитель автомобиля Лада X – RAY, получила телесные повреждения. Госпитализирована в отделение реанимации городской больницы КБ -71.

Госавтоинспекция вновь обращается к водителям!

В связи со сменой дорожной обстановки измените стиль вождения!

В этом смысле меры предотвращения ДТП сводятся к выполнению ряда рекомендаций:

Избегать резких стартов. В плотном потоке на скользкой дороге резкое нажатие на педаль газа может привести к пробуксовке ведущими колёсами и «выбросу» автомобиля в сторону. Это же касается случаев, когда авто трогается с места на открытой парковке или при старте после включения зелёного сигнала светофора.

Вести автомобиль плавно. Следует избирать плавную траекторию. Руль поворачивать плавно, выбирая угол как можно меньше. С такой же аккуратностью надо нажимать на педаль газа. Однако, если всё-таки начало срывать в занос, но с рулём надо обращаться, наоборот, резче, выравнивая авто резкими и быстрыми поворотами влево и вправо. Перед поворотами следует снижать скорость и проходить их при включенной передаче. Перестроений – минимум. Левый ряд следует вообще избегать.

Использовать зимний режим КП. Многие современные авто с АКПП имеют так называемый «зимний режим». Он позволяет двигаться по скользкой дороге более безопасно, уменьшая вероятность заносов и пробуксовки.

Тормозить двигателем. Не следует тормозить резко. Лучше использовать так называемое импульсное торможение – многократное нажимание и отпускание педали тормоза. Можно тормозить, постепенно переходя на пониженную передачу. Однако это правило касается только авто с «механикой». О сбросе скорости путём включения пониженной передачи на «автомате» нужно вовсе забыть.

Увеличить дистанцию и интервал. Следует понимать, что в любое мгновение автомобиль, движущийся рядом или впереди, может резко уйти в занос или затормозить. Поэтому лишние метры в запасе будут не лишними. Специалисты рекомендуют выбирать дистанцию не менее 30 метров при скорости 60 км/ч. Если скорость больше, то и дистанция, соответственно, должная быть ещё более увеличена.

Понизить скоростной режим. Ездить на небольших скоростях всегда менее опасно, а в условиях гололёда, снегопада, пониженной видимости просто необходимо. Есть золотое правило – при видимости 50 метров, скорость – не выше 50 км/ч. Если же видимость ниже, к примеру, 30 метров, то, соответственно, и скорость – не выше 30 км/ч.

Забыть о наличии «умной электроники». Многие современные авто оснащены специальными системами стабилизации, которые исправляют погрешности действий водителя. Однако надо понимать, что на скользкой дороге, особенно в условиях гололёда, от этих систем практически пользы нет.

Все рекомендации по предупреждению ДТП зимой несложные, а их выполнение сведёт вероятность появления неприятностей на зимней дороге к минимуму.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко