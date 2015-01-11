Юным озерским футболистам оказана поддержка

Глава округа Евгений Щербаков вручил новую игровую форму воспитанникам детского спортивного клуба по мини-футболу «Арго» в рамках социального партнерства с ПО «Маяк».

Встреча с юными футболистами - одним из самых успешных составов СК «Арго» - прошла на базовой тренировочной площадке клуба, в физкультурном зале школы №25.

45 комплектов новой игровой формы Евгений Щербаков презентовал совместно с заместителем председателя ППО ПО "Маяк" Олегом Биюшкиным. Глава округа напомнил юным футболистам о том, что подарок от градообразующего предприятия клуб получает накануне своего дня рождения: 27 ноября СК «Арго» исполняется 33 года.

Официальные гости поздравили с этим событием представителей клуба, и прежде всего - тренера «аргонавтов», педагога допобразования Сергея Бердникова, воспитывающего из мальчишек будущих мастеров футбола, и директора школы №25 Сергея Акужинова, уделяющего большое внимание тому, чтобы детское спортивное объединение было обеспечено всем необходимым и успешно развивалось.

Евгений Щербаков:

- Социальное партнерство Озерского городского округа и ПО «Маяк» - это множество проектов различного формата и объема. В данном случае была оказана не самая большая помощь, но, на мой взгляд, очень значимая. У детей должно быть счастливое детство, в том числе - возможность заниматься и футболом, и другими полезными увлечениями. Юным спортсменам оказана очень хорошая поддержка.

Момент передачи новой игровой формы получился торжественным и трогательным одновременно. Юные футболисты довольно быстро облачились в подаренные футболки и шорты, дизайн которых был разработан с учетом названия клуба: на лицевой стороне изображен нос корабля и расположена эмблема «Маяка». Мальчишки тут же опробовали экипировку в деле – провели небольшую тренировку и подтвердили, что новая игровая форма получилась не только яркой, но и комфортной.

Следует отметить, что в настоящее время в клубе по мини-футболу «Арго» занимается 74 школьника (из Озерска и соседних городов), в соревнованиях самого разного уровня успешно выступают три разновозрастные команды, в том числе отличные результаты показывают девочки. Одной из недавних и значимых побед «Арго» стало выступление в декабре 2021 года команды мальчиков (2012 – 2013 г.р.) в финальных играх Десятого юбилейного сезона Кубка «Новатэк»: озерчане выиграли главный приз – мини-футбольную площадку, которая будет установлена на территории стадиона школы № 25 в ближайшее время. В настоящий момент команда получила приглашение на участие во Всероссийских соревнованиях.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/52990/