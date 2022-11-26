В числе лучших олимпиадников региона – две ученицы озерского лицея №23

В резиденции губернатора Челябинской области состоялся торжественный прием победителей конкурса, который проводился среди победителей и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам.

На конкурс было подано более 200 заявок, победителями стали 90 человек, в их числе две воспитанницы лицея №23 г. Озерска: Чистова Дарья, ученица 10-А класса и Щербакова Анна, ученица 11-А класса. Они получили специальное денежное поощрение от губернатора и дипломы из рук министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова.

С приветственным словом к участникам приема обратился Александр Кузнецов:

- От имени губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, от моих коллег по правительству региона хочу вас поздравить с выдающимися достижениями и заслуженной наградой на высоком уровне. Предметная олимпиада является наиболее авторитетным мерилом успешности молодого человека, дает возможность не просто определиться с выбором своего дальнейшего жизненного пути, но и получить соответствующие преференции. Я уверен, что ваши достижения не последние в вашей жизни, но и не первые. Потому что для того, чтобы добиться права участвовать в церемонии награждении здесь, в резиденции губернатора, вы прошли, наверняка, очень непростой путь, участвуя и на уровне школы, муниципалитета, региона в различного рода конкурсах и олимпиадах.

В Челябинской области поддержка одаренных детей является одним из приоритетных направлений и рассматривается как вклад в кадровый ресурс региона. Ежегодно премию губернатора получают 90 школьников, показавших высокие результаты именно на всероссийской олимпиаде (в 2022 году в число победителей и призеров вошли 58 южноуральцев). За 16 лет существования губернаторской премии ее получили более одной тысячи ребят. Многие из них продолжили учебу в лучших вузах страны и региона, нашли свое призвание в жизни.

Использованы материалы https://pravmin.gov74.ru