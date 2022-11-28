Озерских школьников наградили медалями «За содружество во имя спасения».

28 ноября Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области.

В рамках церемонии за самоотверженные действия, проявленные при спасении людей, Алексей Текслер вручил медали МЧС России «За содружество во имя спасения» учащимся школы № 202 Кириллу Арутюляну и Михаилу Ханнанову, которые в ночь на 1 января текущего года спасли двоих детей из горящей квартиры в жилом доме.

– Это настоящий подвиг - в минуту опасности ребята проявили мужество, смелость, благородство. Поздравляю с заслуженными медалями МЧС России. Благодарю взрослых, которые воспитали таких отважных, добрых, смелых ребят, – подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, что ЧП случилось в прошлую новогоднюю ночь. Подростки шли мимо одного из домов, когда услышали крики о помощи. Быстро сориентировавшись, они пробрались в задымленную квартиру, нашли на балконе двух девочек и вывели их на улицу.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53020/