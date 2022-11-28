Озерских школьников наградили медалями «За содружество во имя спасения».

28 ноября Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области.
В рамках церемонии за самоотверженные действия, проявленные при спасении людей, Алексей Текслер вручил медали МЧС России «За содружество во имя спасения» учащимся школы № 202 Кириллу Арутюляну и Михаилу Ханнанову, которые в ночь на 1 января текущего года спасли двоих детей из горящей квартиры в жилом доме.
– Это настоящий подвиг - в минуту опасности ребята проявили мужество, смелость, благородство. Поздравляю с заслуженными медалями МЧС России. Благодарю взрослых, которые воспитали таких отважных, добрых, смелых ребят, – подчеркнул Алексей Текслер.
Напомним, что ЧП случилось в прошлую новогоднюю ночь. Подростки шли мимо одного из домов, когда услышали крики о помощи. Быстро сориентировавшись, они пробрались в задымленную квартиру, нашли на балконе двух девочек и вывели их на улицу.