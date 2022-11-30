В будущее с оптимизмом: как сегодня живёт и работает озерское отделение общества инвалидов.

Накануне Международного дня инвалидов начальник управления социальной защиты Лилия Солодовникова встретилась с председателем озерского отделения ВОИ, депутатом Юрием Халиковым. В ходе встречи речь шла о том, как сегодня живёт общественная организация.

Важно отметить, что в настоящее время в округе проживает более 4200 людей с ограниченными возможностями здоровья и более 450 детей-инвалидов. Эта категория граждан получает все, предусмотренные законодательством, меры социальной поддержки, в том числе льготы на оплату ЖКХ, компенсации, связанные с оздоровлением и реабилитацией детей-инвалидов, выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.

Кроме того, на базе муниципального учреждения «Комплексный центр» организовано социальное обслуживание инвалидов. Им оказывается различного рода бытовая помощь на дому, а также в покупке продуктов и лекарств, по оплате услуг ЖКХ и многое другое. На базе отделения дневного пребывания центра организованы мастер-классы, предоставляется возможность заниматься спортом, прикладным творчеством, посещать бассейн. Люди, которые одиноки и не могут жить самостоятельно, проживают в Озерском доме-интернате для престарелых и инвалидов, дети – в Озерском центре содействия семейному воспитанию, где за ними организован круглосуточный уход.

Лилия Солодовникова отметила, что в округе созданы условия для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья на базе учреждений спорта, культуры, образования, социальной защиты.

Большую работу проводит и озерское отделение Всероссийского общества инвалидов. Организация объединяет более пятисот человек.

– Местное отделение общества инвалидов одна из самых крупных общественных организаций, которая имеет большой опыт работы с данной категорией граждан. Они молодцы, очень тесно взаимодействуют и с администрацией, и с управлением социальной защиты. Мы все работаем в одной команде для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли реализовать себя в различных сферах деятельности, – прокомментировала Лилия Солодовникова.

Депутат Собрания депутатов округа, председатель озерского отделения ВОИ Юрий Халиков рассказал, что на базе общества инвалидов оборудованы современный тренажёрный реабилитационный зал, вокальная студия, кружок прикладного творчества, зал для танцевальных занятий, есть даже свой маленький салон красоты. На постоянной основе на базе общества занимаются более шестидесяти человек.

– Сегодня мы увидели, как ярко, активно и интересно могут жить люди с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула начальник управления социальной защиты. – Благодаря инициативе руководителя общественной организации, благодаря грантам, которые они получают, участвуя в конкурсах социальных проектов, здесь создан настоящий центр притяжения: работает свой тренажёрный зал, они здесь проводят реабилитацию, занимаются рукоделием, поют, танцуют, а, главное, просто общаются

Здесь каждый день кипит жизнь, идут занятия, и вместе с тем атмосфера домашняя, очень тёплая. Людям, которые с радостью сюда приходят, здесь очень комфортно.

Конечно в жизни не обходится без проблем. Некоторое время назад в помещении общества инвалидов, расположенном на первом этаже в доме на ул. Уральской,11, произошло затопление, после чего здесь необходимо было сделать ремонт.

Администрацией округа оперативно были выделены средства, подрядная организация также быстро и качественно выполнила весь необходимый комплекс работ: заменили линолеум, покрасили стены, обновили потолки, ликвидировали негативные последствия повышенной влажности, частично заменили сантехнику.

Значение работы, которую проводит общество инвалидов трудно переоценить. Люди объединяются вместе для того, чтобы разделить интересы с друзьями, завязать общественные контакты, полу­чить возможность самовыражения, творческой де­ятельности, удовлетворить свои познавательные интересы. В результате такого активного образа жизни здесь они получают позитивный настрой, чувство своей социальной значимости. Умения и навыки, которые они осваивают в интересующей их сфере занятий, в дальнейшем могут пригодиться им и в трудовой деятельности.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53053/