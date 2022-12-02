Снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 4 декабря.

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в воскресенье, 4 декабря, в регионе ожидаются снег, гололед и порывистый ветер. Ночью по-прежнему будет морозно.

Небольшой снег начнется в горных районах области уже предстоящей ночью, на остальной территории региона ожидается переменная облачность. Температура воздуха опустится до минус 20 — 25 градусов, в горах и низинах будет до −31°C. Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, в северных районах региона умеренный. Столбики термометров поднимутся до минус 9 — 14 градусов, в горах и низинах будет холоднее — до −17°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. На отдельных участках дорог гололед.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sneg-gololed-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-chelyabinskoy-oblasti/