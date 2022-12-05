У Вечного огня вспомнили о битве за Москву.

Сегодня утром глава округа Евгений Щербаков вместе с представителями ПО «Маяк», Совета ветеранов и общественности возложил цветы к Вечному огню. Поводом для этого стали две памятные даты России.

3 декабря – День Неизвестного солдата и 5 декабря – начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 г.) никогда не остаются незамеченными в Озерске: чтобы отдать дань уважения павшим героям, жители из года в год приходят на территорию мемориального комплекса, на одной из стен которого начертаны слова: «Вечная слава защитникам Отечества».

Евгений Щербаков выразил свое отношение к Великой Отечественной войне и сохранению исторической памяти:

- Думаю, что наше поколение и наши дети будут чтить и помнить, гордиться своими дедами и прадедами, которые мужественно отстояли мирное небо над головой, независимость нашей Родины. Сегодня это как никогда актуально: мы видим, что история не забывается.

Глава округа отметил, что каждый житель имеет возможность по собственной инициативе посетить мемориал с памятной миссией.

Важным сражение под Москвой назвал председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев:

- Контрнаступление под Москвой – первая очень значимая военная операция советских войск, которая показала, что фашисты могут быть повержены. Напомню, что в результате кровопролитных боёв и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 г. наступление немцев было остановлено. А 5 декабря советские войска перешли в контрнаступление, в ходе которого разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой, отбросив врага на 100-250 км.

До этого фашисты не проиграли ни одного сражения и завоевали Европу за несколько месяцев. Битва за Москву показала, что у нас есть силы и возможности, есть народ, который может сломить эту чуждую человечеству идеологию. Россия и сегодня продолжает вести с ней борьбу, а наш Совет ветеранов занимается патриотическим воспитанием молодежи, рассказывая о подвигах героев той войны, в том числе о героях молодогвардейцах.

Возложив цветы к Вечному огню, участники мероприятия почтили минутой молчания всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Справочно: на сегодняшний день в Озерском городском округе проживает 13 фронтовиков, в их числе уже нет участников битвы за Москву.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53083/