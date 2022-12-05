Глава округа поздравил активную молодёжь Озерска.

Ежегодно 5 декабря в нашей стране отмечается День волонтёра. Эта дата стала поводом для встречи молодёжных волонтёрских объединений Озерска. В Центре культуры и досуга молодёжи собрались «Волонтёры МИРа», добровольцы ОТИ НИЯУ МИФИ и волонтёры ФГУП «ПО «Маяк».

Ребята рассказали о себе, о том, почему решили стать волонтёрами, о мероприятиях, в которых они принимали участие в уходящем году. Важно отметить, что для многих волонтёрская деятельность началась в период ковидных ограничений, когда помощь была нужна многим людям, и ребята не захотели оставаться в стороне от чужих проблем.

Поздравить самых активных и инициативных молодых людей пришёл глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Сегодня я здесь с приятной миссией – отметить вас за ваши добрые дела, вручить вам благодарственные письма. Ваш труд очень значим и уважаем, очень нужен людям, которые рассчитывают на вашу помощь. Я надеюсь, вы это понимаете и получаете огромное удовлетворения, понимая, скольким людям вы приходите на выручку в трудную минуту. Примите искреннюю благодарность.

Вы молодцы, ваши добрые дела говорят о вас красноречивее любых слов. Вы пример того, что в обществе есть люди неравнодушные к чужому горю и к чужим проблемам. Быть волонтёром сегодня престижно и почётно, и поверьте, что люди относятся к вам с большим уважением. Вы являетесь гарантией того, что впереди у нашей страны, у нашего города, у вас самих светлое будущее. Сегодня вы получаете благодарственные письма, возможно лет через двадцать вы покажете их своим детям, для которых будете примером. Спасибо вам большое.

Глава вручил более двадцати благодарственных писем. С приветственным словом к молодым людям также обратилась специалист отдела по работе с молодёжью управления культуры и молодёжной политики администрации округа Елена Мартюшова:

– Я надеюсь, что и в дальнейшем мы вместе будем эффективно сотрудничать. Вы действительно делаете огромное дело, вами движут добрые намерения. Вы вносите большой вклад в развитие не только нашего округа, но и всей страны. Кроме того, я уверена, что тот опыт, который вы приобретаете, он важен и ценен для вас самих, он открывает перед вами новые неограниченные возможности. Благодарю вас, спасибо вам большое.

Поблагодарила и поздравила ребят с Днём волонтёра руководитель добровольческого объединения ЦКиДМ «Мир» «Волонтёры МИРа» Екатерина Кишун:

– Очень рада видеть вас сегодня в таком многочисленном составе, всех вместе. Я горжусь вашими идеями, нашими общими достижениями, вашими маленькими и большими победами. Радуюсь, когда ваши дела отмечают не только на уровне города, но и на уровне региона. Сейчас у вас классное время – годы учёбы, перед вами открывается масса возможностей. Вы можете выдвигать свои идеи, объединяться для того, чтобы их реализовать, участвовать во всевозможных мероприятиях, путешествовать. Вы можете, и вы это делаете, мы вам за это благодарны. Я дорожу каждым из вас, надеюсь, что в дальнейшем нам удастся сделать ещё много интересного и полезного.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53105/