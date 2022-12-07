«Весёлые старты» на Егозе.

За четыре дня более 11 тысяч детей и подростков Челябинской и Свердловской области посетили ХIХ-й детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность», который проводится по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, мецената Андрея Комарова. Подробнее
На Южном Урале, как и по всей России, наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ. Эпидситуацию в регионе уже признали неблагополучной. Особую тревогу медиков вызывает появление свиного гриппа — это штамм гриппа А (H1N1). В Минздраве области назвали его симптомы. Подробнее
Некоторые участки трассы М-5 «Урал» в Челябинской области в последние несколько дней замело снегом, и движение там затруднилось. Чтобы избежать заторов, на трассу вывели 15 дополнительных экипажей ДПС, сообщили в управлении Госавтоинспекции региона. Подробнее