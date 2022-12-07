«Весёлые старты» на Егозе.

В конце ноября на глк "Егоза" стартовал горнолыжный сезон.

И здесь двойная радость - начались занятия и в детской секции горных лыж и сноубординга.

Начало тренировочного и соревновательного сезона ребята отметили "Веселыми стартами". О том, как это было - в нашем репортаже.